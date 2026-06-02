« Ce n’était vrai­ment pas à cause de la chaleur. Les condi­tions étaient tout à fait accep­tables pour jouer. C’était juste moi aujourd’hui (…) Je n’ai pas bien dormi et je ne me sentais pas bien au réveil », a déclaré Jannik Sinner après s’être tota­le­ment effondré physi­que­ment au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo (56e mondial).

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial et actuel coach de Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, a tenté de trouver une expli­ca­tion à cette incroyable défaillance.

« C’est essen­tiel­le­ment un coup de chaud, ou peut‐être qu’il a encore des séquelles du virus qu’il a eu en Australie. Tout le monde dit que Sinner a une faiblesse et qu’elle est mentale. C’est absurde. Il ne va pas s’effondrer alors qu’il mène deux sets à zéro et 5–1 contre un joueur qui le bat faci­le­ment. J’ai entendu dire qu’il avait attrapé un virus en Australie qui le frei­nait et que ces virus peuvent persister. Quand on gagne des matchs aussi faci­le­ment que lui, on peut les enchaîner sans problème, mais la chaleur l’a rattrapé à Paris. C’est la seule expli­ca­tion qui me semble plau­sible. Parfois, les virus mettent du temps à dispa­raître de l’organisme. Regardez Emma Raducanu ces derniers mois. Jannik a égale­ment déclaré qu’il se sentait mal le matin du match. Les seules personnes qui connaissent réel­le­ment la vérité sont donc Jannik Sinner et son équipe. Et il a une équipe fantas­tique. Ils vont tout passer au crible. L’agent va tout passer au crible. Ils trou­ve­ront une solu­tion à ce problème. Mais ils ne veulent pas non plus nous dire exac­te­ment quel est le problème, ce qui est aussi une bonne stra­tégie d’entraîneur, car cela nous fait parler : qu’est-ce que c’est ? Que se passe‐t‐il ici ? Que se passe‐t‐il là‐bas ? Parce qu’on ne veut pas donner le moindre avan­tage à ses adversaires. »