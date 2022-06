Suite et fin du « Nordic gate » en atten­dant la prochaine confron­ta­tion entre les deux hommes ?

Pour Eurosport, Casper Ruud a répondu aux accu­sa­tions d’Holger Rune, qui assure que le Norvégien serait venu le cham­brer dans les vestiaires après leur quart de finale, conclu par une poignée de main glaciale. La mère du jeune danois a même chargé assez violem­ment le 8e mondial, qui a donc tenu à mettre les choses au clair avant sa demi‐finale contre Marin Cilic.

« Nous étions tous les deux dans le vestiaire après le match, et c’est un très grand vestiaire. Il y a beau­coup de joueurs, donc nous étions juste chacun dans un coin du vestiaire. J’ai pris un bain glacé, mangé un bout de pizza et écouté de la musique avant de rentrer à la maison. Tout ça pendant qu’Holger était dans sa partie du vestiaire. Donc inventer une histoire en disant que je lui ai crié « Yes » au visage, c’est juste un mensonge. Cela ne s’est jamais produit. C’est un gros mensonge. C’est déce­vant de mentir comme ça à mon sujet. Cela ne me dérange pas s’il pense que je suis un joueur qui n’est pas fair‐play. C’est son avis, mais de mentir comme ça sur moi, ce n’est pas bien. J’espère vrai­ment que c’est la dernière fois qu’il fait ça », a lâché Casper Ruud, visi­ble­ment remonté.