Pour la deuxième année consé­cu­tive, Casper Ruud va disputer la finale de Roland‐Garros. Après Rafael Nadal en 2022, le Norvégien va défier Novak Djokovic contre qui il a toujours perdu en quatre confrontations.

Après sa large victoire contre Alexander Zverev vendredi, le 4e mondial, désor­mais triple fina­liste lors des cinq derniers tour­nois du Grand Chelem (avec l’US Open 2022), a expliqué comment il allait préparer le match de dimanche.

« Ce qui compte le plus, c’est d’être physi­que­ment prêt. Ma prépa­ra­tion a déjà commencé : il y a une heure, je suis allé sur le vélo, égale­ment dans un bain de glace, pour les muscles, pour la récu­pé­ra­tion. Ça a commencé. Je pense à dimanche. Mentalement, je vais déjà bien dormir cette nuit. En profiter parce que le sommeil est très impor­tant, je crois. Quand on peut avoir 8, 9, 10 heures de sommeil, c’est vrai­ment super. Je vais me coucher tard ce soir, c’est certain, mais demain je vais essayer de bien dormir aussi, profiter du fait d’être en finale. Dimanche, quand je vais me réveiller, je crois que je ne vais sûre­ment pas trop parler, je n’aurai pas trop de personnes autour de moi. Je vais rester dans ma bulle. C’est vrai qu’on n’ar­rive pas souvent à jouer une finale de Grand Chelem, ça vaut la peine ! Je vais essayer de sortir mon meilleur tennis physi­que­ment, menta­le­ment aussi, et tactiquement. »