Qualifié pour la toute première fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem après sa victoire face à Hubert Hurkacz à Roland‐Garros, Casper Ruud a reconnu en confé­rence de presse que c’était l’un de ses objec­tifs de la saison. Désormais, il ne s’in­terdit abso­lu­ment rien.

« Oui, j’ai atteint l’un de mes objec­tifs pour toute l’année, en fait, ici à Paris. Quand on atteint un nouvel objectif, on s’en fixe des nouveaux, c’est comme ça que cela se passe. Le nouvel objectif sera donc d’ar­river en demi‐finale. Je suis déjà arrivé en finale, en demi‐finale à des tour­nois ATP 1000 aupa­ra­vant. Bien sûr, ici, il s’agit de matchs au meilleur des 5 sets. Cela peut être aussi un avan­tage pour moi que ce soit le cas. Je me sens plus expé­ri­menté, plus mature sur le court avec un match qui se joue en meilleur des 5 manches. Je pense que c’est un parcours qui sera long et diffi­cile. Que ce soit en 3 sets ou pas, de toute façon ce sera forcé­ment un match long. Si c’est en 5 sets, je sais que je serai physi­que­ment assez fort pour pouvoir résister. Avec les objec­tifs que je me suis fixés, je pense que je suis un peu plus près de tout cela que l’année dernière. »