Casper Ruud vit un rêve éveillé lors de ce Roland‐Garros. Même s’il faisait partie des outsi­ders, il faut avouer que peu de spécia­listes pouvaient imaginer qu’il allait se hisser en finale.

En confé­rence de presse, Casper a confirmé que jouer Nadal est un doux rêve d’au­tant que c’est clai­re­ment son idole et qu’il n’a jamais raté une de ses finales à Paris. Cette fois, il va la voir de très près.

« Je crois que je l’ai les ai toutes vues. Je crois que j’ai vu toutes les finales où il a joué et où il a gagné, parce que j’ai tout regardé à la télé. Cette fois‐ci, j’y serai alors que j’ai vu d’autres joueurs à ma place Del Potro, Federer, Djokovic, Thiem et les autres joueurs contre lui en finale, Wawrinka aussi. Faire partie de ce groupe moi‐même, là, eh bien, après je pourrai vrai­ment m’en vanter et je vais essayer de remporter le titre, bien sûr. Et je serai content de pouvoir vrai­ment me vanter que j’ai le titre, si je l’ai »