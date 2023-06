Interrogé sur la finale qu’il devra jouer ce samedi, Casper Ruud veut éviter de se mettre la pression.

« Je crois qu’il ne faut pas se dire : » j’ai besoin de gagner ce match. Un mot que j’es­saie d’éviter, c’est » besoin « . Au début du tournoi, on ressent ça un peu plus. On se dit, c’est impor­tant, il faut que je gagne cette victoire, il faut que j’avance dans le tableau, dans le tournoi. Maintenant j’ar­rive en finale. Les 2 semaines ont été très bonnes, quoi qu’il arrive dimanche. Bien sûr, je vais tout donner. Parfois, on joue son meilleur tennis quand on n’y pense pas trop. Quand c’est un mode auto­ma­tique. Ici, à chaque fois, on se dit, je suis près de la victoire… Là, on devient tendu, on devient nerveux. C’est peut‐être ce qui s’est passé aujourd’hui avec Carlos. Je ne suis pas sûr… Lorsqu’on réflé­chit trop, qu’on pense trop à la pres­sion, on n’ar­rive peut‐être pas à bien respirer, à se calmer physi­que­ment, trop de stress, on n’ar­rive pas à gérer la situa­tion. Je vais essayer d’être sur le court, en disant : « D’accord, ce sera un long match, un match mara­thon. Je vais prendre chaque point que je peux gagner, donner tout ce que j’ai, on verra quel sera le résultat. »