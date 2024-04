Casper Ruud est un gentil garçon mais le fait qu’il soit très bien élevé peut être fina­le­ment traduit comme un réel manque d’am­bi­tion. Interrogé dans le cadre du tournoi de Barcelone, Casper a encore fait du Casper au sujet de Roland‐Garros.

« J’aimerais que ce grand moment arrive pour moi, mais je ne peux pas aller à Roland Garros en pensant que je vais le gagner, ce n’est pas comme ça que le tennis fonc­tionne. On peut en rêver, on peut être convaincu et essayer, mais je ne vais pas y aller en pensant que cela va arriver. J’ai joué deux finales ces deux dernières années, une expé­rience fantas­tique qui m’a donné encore plus envie de remporter le titre, mais je ne vais pas débar­quer à Paris en pensant gagner le trophée ».