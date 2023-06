Casper Ruud qui a déjà atteint la finale de deux tour­nois du Grand Chelem et qui pouvait même un temps prétendre à la première place mondiale a une vie plutôt paisible en tant que cham­pion de tennis.

Interrogé en confé­rence de presse suite à sa quali­fi­ca­tion en quart de finale sur le fait qu’il pouvait être solli­citer dans la rue régu­liè­re­ment, il a eu cette réponse pleine de franchise.

« Après la finale, l’année dernière et à New‐York, on m’a plus demandé de faire des photos, et c’est vrai que c’est quand même sympa. En général, les gens sont plutôt respec­tueux vis‐à‐vis de moi. Je ne suis pas une grande super­star comme une rock star ou une star de cinéma. Je ne suis pas trop dérangé, je peux quand même faire une prome­nade tranquillement »