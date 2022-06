Malgré sa cuisante défaite, Casper Ruud n’avait pas de regrets, mieux il va en garder un souvenir mémo­rable, comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Ce match, je ne l’ou­blierai jamais pendant tout le reste de ma carrière. Il y a toujours des moments dont on se souvient plus que d’autres. Celui‐là sera tout en haut de ma liste, le plus impor­tant match. Comme je l’ai dit, cela fait déjà 16 ans, 17 ans que je le vois à la télé. Là, c’était moi contre lui. Donc, un gros défi, c’est vrai, mais en tout cas, très agréable. Bien sûr, j’au­rais aimé être encore plus dans le match. On peut dire ces choses‐là mais en fait, main­te­nant, je pourrai dire à mes petits‐enfants que j’ai joué contre Rafa sur le Chatrier en finale. Ils me diront : ´C’est vrai ? ´. Je dirais : ´Oui’. Ce moment, je vais vrai­ment en profiter pendant très longtemps. »