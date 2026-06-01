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Ruud, la classe, ne veut pas polé­mi­quer : « C’est forcé­ment malheureux »

Par
Laurent Trupiano
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Evidemment, tout le monde atten­dait avec ompa­tience la réac­tion de Casper Ruud au sujet de la fameuse balle de Fonseca jugée bonne alors qu’elle était faute. Un point d’au­tant plus impor­tant qu’il s’agis­sait d’une balle de set pour le Norvégien.

Mais Casper est un « seigneur » et là où d’autres auraient retourné la table, lui se contente d’être très prag­ma­tique : « Il y a eu une balle de set dans le deuxième, voire deux. Son coup droit était limite, il aurait pu être dedans ou dehors. L’arbitre l’a jugé bonne. Si j’avais gagné ce set, j’au­rais peut‐être mené 2–1 au lieu d’être mené 2–1. Au lieu de 0–2, on aurait été à égalité 1–1. C’est donc forcé­ment malheu­reux, dans ma situation. »

Publié le lundi 1 juin 2026 à 07:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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