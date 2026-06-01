Evidemment, tout le monde atten­dait avec ompa­tience la réac­tion de Casper Ruud au sujet de la fameuse balle de Fonseca jugée bonne alors qu’elle était faute. Un point d’au­tant plus impor­tant qu’il s’agis­sait d’une balle de set pour le Norvégien.

Mais Casper est un « seigneur » et là où d’autres auraient retourné la table, lui se contente d’être très prag­ma­tique : « Il y a eu une balle de set dans le deuxième, voire deux. Son coup droit était limite, il aurait pu être dedans ou dehors. L’arbitre l’a jugé bonne. Si j’avais gagné ce set, j’au­rais peut‐être mené 2–1 au lieu d’être mené 2–1. Au lieu de 0–2, on aurait été à égalité 1–1. C’est donc forcé­ment malheu­reux, dans ma situation. »