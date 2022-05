Le public fran­çais est consi­déré comme l’un des plus chauds sur la planète tennis. Pablo Carreno Busta et Alex de Minaur, parti­cu­liè­re­ment énervé, l’ont appris à leurs dépens ces derniers jours face aux Bleus, Gilles Simon et Hugo Gaston.

Mais le ressenti n’est pas le même pour tous les joueurs. Casper Ruud, opposé à Jo‐Wilfried Tsonga pour le dernier match de sa carrière, dans un Philippe‐Chatrier plein à craquer, a apprécié l’ex­pé­rience. Après sa victoire au 2e tour contre Emil Ruusuvuori, le 8e mondial a défendu le public tricolore.

« Le premier match, forcé­ment, 98% du public était acquis à la cause de Jo‐Wilfried Tsonga, mais il y avait aussi du respect pour moi. Ils n’étaient pas en train de me chahuter non plus, il m’ont respecté, le senti­ment était plutôt positif. Les Français sont très passionnés de tennis, et ils font preuve égale­ment de beau­coup de respect pour les deux adver­saires. Même si j’ai battu Jo, j’ai gagné quelques fans en France, je pense, parce qu’on dirait que quelques‐uns sont venus aujourd’hui pour me soutenir. L’atmosphère était fantas­tique, selon mon expé­rience. Quand j’ai joué contre Benoît Paire (en 2021), l’at­mo­sphère était terrible aussi, sur le court Simonne Mathieu. Bien sûr, j’avais le public fran­çais qui était contre moi la dernière fois, mais il était plutôt pour moi aujourd’hui. Et donc, ça peut changer. Le vent peut changer de direc­tion. »