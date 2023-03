Au cours de son émis­sions ‘Ruud Talk », sur Eurosport, Casper a évoqué les chances de Rafael Nadal à Roland‐Garros cette année (du 28 mai au 11 juin). Forfait pour Miami et Indian Wells, le Majorquin s’en­traîne déjà sur terre battue avec un objectif ultime : remporter un 15e titre à Roland‐Garros.

« Je ne serais pas surpris qu’il revienne à un excellent niveau et qu’il remporte son quin­zième titre. Je pense que ces cinq ou six dernières années, depuis que je suis sur le circuit, on a dit que c’était la dernière année où Rafa gagnait. Il n’est pas impor­tant qu’il perde à Monte‐Carlo ou qu’il perde à Rome ou à Madrid. La seule chose qu’il a proba­ble­ment en tête en ce moment, c’est d’être en forme, d’être en bonne santé et d’être prêt pour Roland‐Garros. Je ne vois personne d’autre que lui comme favori », a déclaré le Norvégien, battu en finale Porte d’Auteuil par le roi de la terre battue lors de la dernière édition.