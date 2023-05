Lors d’une réunion orga­nisée par l’ATP regrou­pant les stars de la saison 1 de « Break Point » sur Netflix, Casper Ruud est revenu sur les quelques minutes dans le couloir avant sa finale contre Rafael Nadal à Roland‐Garros en juin 2022. Un témoi­gnage intéressant.

« J’ai vu cela des centaines de fois aupa­ra­vant, ce n’était donc pas vrai­ment une surprise. Les gens disent que j’avais déjà perdu le match avant d’en­trer sur le court et c’est peut‐être vrai, mais si j’avais gagné, les gens diraient peut‐être : ‘Casper a gagné parce qu’il est resté cool’, on peut tourner ça comme on veut.’ C’est sa routine. Ce que les caméras n’ont pas montré, c’est que nous étions tous les deux dans la salle de sport pendant 30 minutes avant le match, à nous échauffer et à faire tout ce qu’il fallait. J’étais en sueur et prêt à partir. Je savais que ça allait arriver et je savais qu’il allait le faire, mais ça n’a pas fait de diffé­rence. Il est évident qu’il m’a tué et détruit, mais je ne pense pas que ce soit parce qu’il a fait ces foulées dans le couloir… Les gens peuvent le penser, mais je ne suis pas d’ac­cord. Je pense que son palmarès de 105–3 (112−103 désor­mais, ndlr) à Roland‐Garros est déjà suffi­sam­ment intimidant ».

Une scène quoi qu’il en soit très marquante.