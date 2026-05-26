Victime d’un gros coup de chaud, Casper Ruud a expliqué la méthode qu’il a appli­quée pour s’en sortir et elle n’est pas anodine.

« Après mon coup de chaud, j’avais perdu 6, 7, peut‐être même 8 jeux de suite. Je n’ai pas bougé pendant presque 30 minutes. J’ai essayé d’uti­liser autant de glace et d’eau froide, appli­quées sur mon corps, pour essayer de faire baisser ma tempé­ra­ture. Mais j’ai eu de la chance, parce que j’ai réussi à redé­marrer au cinquième set. J’ai aussi pensé à Jannik et Carlos, cette année en Australie, quand Jannik en parti­cu­lier, a eu vrai­ment du mal avec la chaleur. C’était un peu mieux avec le toit fermé, il a réussi à retrouver de l’énergie. C’était pareil pour Carlos, dans sa demi‐finale, il a réussi à retrouver un peu d’énergie. C’était diffi­cile au troi­sième et quatrième, il est revenu au cinquième. Il faut un peu réflé­chir, et ça a fonc­tionné pour moi »