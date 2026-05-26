Victime d’un gros coup de chaud, Casper Ruud a expliqué la méthode qu’il a appliquée pour s’en sortir et elle n’est pas anodine.
« Après mon coup de chaud, j’avais perdu 6, 7, peut‐être même 8 jeux de suite. Je n’ai pas bougé pendant presque 30 minutes. J’ai essayé d’utiliser autant de glace et d’eau froide, appliquées sur mon corps, pour essayer de faire baisser ma température. Mais j’ai eu de la chance, parce que j’ai réussi à redémarrer au cinquième set. J’ai aussi pensé à Jannik et Carlos, cette année en Australie, quand Jannik en particulier, a eu vraiment du mal avec la chaleur. C’était un peu mieux avec le toit fermé, il a réussi à retrouver de l’énergie. C’était pareil pour Carlos, dans sa demi‐finale, il a réussi à retrouver un peu d’énergie. C’était difficile au troisième et quatrième, il est revenu au cinquième. Il faut un peu réfléchir, et ça a fonctionné pour moi »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 07:29