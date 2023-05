Dans le dernier épisode de son podcast « Ruud Talk » sur Eurosport, Casper compare avant Roland‐Garros (où il n’a perdu qu’en finale contre Rafael Nadal l’année dernière) les diffé­rents styles des meilleurs joueurs du circuit.

« Ceux qui sont plus jeunes que moi, Carlos, Jannik et Holger jouent de manière vrai­ment agres­sive et assez impré­vi­sible parce qu’ils sont très complets. Ils peuvent monter au filet, jouer des amor­ties magni­fiques. Et je pense que j’es­saie de m’ins­pirer d’eux, honnê­te­ment. Ces gars sont bons, et ils le sont si jeunes, ils vous laissent constam­ment dans l’ex­pec­ta­tive parce que vous ne savez jamais vrai­ment quel sera leur prochain coup. Et c’est dur de jouer contre eux. En oppo­si­tion, par exemple, vous avez des joueurs comme Daniil qui jouent à peu près toujours de la même façon mais qui vous font presque mourir sur le court, parce qu’ils rendent les échanges très physiques. »