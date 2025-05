En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de Roland‐Garros, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a genti­ment « bous­culé » un jour­na­liste lui ayant posé une ques­tion sur Novak Djokovic, avec qui elle entre­tient d’ex­cel­lents rapports.

Question : « Étant donné que vous êtes en très bons termes avec Novak, que pensez‐vous de lui, de sa longé­vité et de tout le reste ? Combien de temps pensez‐vous qu’il pourra jouer et pourra‐t‐il gagner Roland‐Garros ? »

Sabalenka : « Vous essayez de mettre autant de pres­sion que possible sur Novak. Laissez‐le tran­quille. Regardez‐le laisser tran­quille. Il est en forme, fort. Mentalement, physi­que­ment, je pense qu’il est prêt à jouer, je ne sais pas, encore deux, trois ans. Il se débrouille vrai­ment bien. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, tout le monde en a. Je crois que plus on vieillit, plus c’est diffi­cile de rester constant à ce niveau. Mais on voit que dès qu’il est prêt, dès qu’il est en bonne santé et en forme, il est là et il joue un tennis excep­tionnel. Alors laissez‐le tran­quille. Laissez‐le vivre. Imaginez s’il prenait sa retraite demain, tout le monde serait triste, non ? Vous ne pensez pas ? C’était telle­ment triste de voir la céré­monie pour Nadal, les quatre grands étaient sur le court et on compre­nait que trois d’entre eux avaient pris leur retraite. Tout le monde regrette leurs matchs. Alors lais­sons Novak se battre… »