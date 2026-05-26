En tant que numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka fait figure de cible facile pour certains fans et médias.
Quelques jours après avoir expliqué qu’elle était prête à boycotter les tournois du Grand Chelem pour forcer les organisateurs de ces tournois majeurs à s’asseoir à la table des négociations concernant la redistributions des revenus, la Biélorusse a été raillée sur les réseaux sociaux alors qu’elle portait des colliers en diamants lors de son entrée en lice mardi à Roland‐Garros.
Accusée d’hypocrisie en étalant sa richesse alors qu’elle réclame dans le même temps plus d’argent, Aryna s’est défendue en conférence de presse.
« Je ne vois vraiment pas comment c’est possible de faire le lien entre ces deux choses complètement différentes. Comme je l’ai déjà dit, les revenus, ça ne me concerne pas du tout. Il s’agit simplement de se battre pour les joueuses, les joueuses moins bien classées qui ont vraiment du mal à survivre dans le monde du tennis. Donc ça n’a rien à voir avec moi si je me bats pour les revenus. Tout le monde sait que je m’en sors bien. C’est juste que nous nous battons pour obtenir un pourcentage équitable des recettes, et aussi pour les joueuses moins bien classées, celles qui reviennent après des blessures, et pour que la prochaine génération puisse intégrer le top 10 plus facilement. Donc ça ne me concerne pas personnellement. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 18:40