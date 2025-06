Perdre une finale de Grand Chelem n’est jamais une situa­tion facile à gérer. Aryna Sabalenka vient d’en enchaîner une deuxième consé­cu­tive. Après s’être inclinée contre Madison Keys à l’Open d’Australie, c’est Coco Gauff qui a pris le meilleur sur elle.

En confé­rence de presse, la numéro un mondiale a signifié vouloir tout faire pour tourner la page rapidement.

« J’ai déjà un vol réservé pour Mykonos , de l’al­cool et du sucre. J’ai juste besoin de quelques jours pour oublier complè­te­ment ce monde fou… mais c’est fou ce qui est arrivée aujourd’hui. Je pense que tout le monde comprend. J’essaie juste d’être très polie en ce moment, mais il n’y a pas d’autre mot, qui pour­rait décrire ce qui s’est passé aujourd’hui sur le court. Mais oui, de la tequila, des ours en gomme, et je ne sais pas, nager, être un touriste pendant quelques jours (sourire) ».