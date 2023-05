Au 1er tour de Roland‐Garros, Aryna Sabalenka va retrouver l’Ukrainienne Marta Kostyuk (39e), qu’elle n’avait plus affrontée depuis sa victoire à Dubaï en février 2022. Lors du media day, la Biélorusse a été inter­rogée sa rela­tion tendue avec son adversaire.

« J’essaie de ne pas penser à ces choses néga­tives. Cela ne me regarde pas au final. Si elle me déteste, qu’il en soit ainsi ! Je ne peux rien y faire. Il y aura toujours des personnes qui m’aimeront et me détes­te­ront. Si elle me déteste, je ne ressens rien person­nel­le­ment de cette nature à son égard », a déclaré la numéro 2 mondiale.