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Sabalenka, en conflit avec le tournoi : « J’ai le senti­ment que je dois me lever et me battre pour ces joueuses de niveau inférieur »

Par
Baptiste Mulatier
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Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi. 

En confé­rence de presse ce vendredi Porte d’Auteuil, la numéro 1 mondiale Sabalenka a expliqué sa position. 

« J’ai l’impression que le sujet ici, ce n’est pas moi. Il s’agit des joueuses qui sont plus bas au clas­se­ment, qui souffrent, et, pour qui, ce n’est pas facile de vivre dans ce monde du tennis avec le pour­cen­tage reversé aux joueurs. Mais en tant que n° 1 mondiale, j’ai le senti­ment que je dois me lever et me battre pour ces joueuses, pour les joueuses de niveau infé­rieur, pour celles qui reviennent après des bles­sures, et pour la nouvelle géné­ra­tion. Je pense que notre posi­tion est assez claire et assez juste pour tout le monde. C’est ça qui nous anime. »

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 18:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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