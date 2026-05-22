Le bras de fer se poursuit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répartition des revenus générés par le tournoi.
Une vingtaine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protestation, de parler pendant seulement 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.
En conférence de presse ce vendredi Porte d’Auteuil, la numéro 1 mondiale Sabalenka a expliqué sa position.
« J’ai l’impression que le sujet ici, ce n’est pas moi. Il s’agit des joueuses qui sont plus bas au classement, qui souffrent, et, pour qui, ce n’est pas facile de vivre dans ce monde du tennis avec le pourcentage reversé aux joueurs. Mais en tant que n° 1 mondiale, j’ai le sentiment que je dois me lever et me battre pour ces joueuses, pour les joueuses de niveau inférieur, pour celles qui reviennent après des blessures, et pour la nouvelle génération. Je pense que notre position est assez claire et assez juste pour tout le monde. C’est ça qui nous anime. »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 18:39