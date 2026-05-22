Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.

En confé­rence de presse ce vendredi Porte d’Auteuil, la numéro 1 mondiale Sabalenka a expliqué sa position.

« J’ai l’impression que le sujet ici, ce n’est pas moi. Il s’agit des joueuses qui sont plus bas au clas­se­ment, qui souffrent, et, pour qui, ce n’est pas facile de vivre dans ce monde du tennis avec le pour­cen­tage reversé aux joueurs. Mais en tant que n° 1 mondiale, j’ai le senti­ment que je dois me lever et me battre pour ces joueuses, pour les joueuses de niveau infé­rieur, pour celles qui reviennent après des bles­sures, et pour la nouvelle géné­ra­tion. Je pense que notre posi­tion est assez claire et assez juste pour tout le monde. C’est ça qui nous anime. »