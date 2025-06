Battue par Cori Gauff ce samedi à Roland‐Garros, Aryna Sabalenka a perdu sa deuxième finale en Grand Chelem de l’année (après sa défaite contre Madison Keys à l’Open d’Australie).

En larmes lors de la céré­monie, la numéro 1 mondiale, lucide sur sa perfor­mance déce­vante, a livré un discours très classe.

« Ça fait mal mesdames et messieurs… Surtout après une quin­zaine aussi diffi­cile. Jouer un si bon tennis tout le tournoi et jouer si mal aujourd’hui, dans ces condi­tions diffi­ciles… Félicitations Coco, c’est mérité, tu es une battante (…) Merci au public, à Amélie (Mauresmo, direc­trice du tournoi). Et merci à mon équipe pour votre support. Je suis désolée pour cette terrible finale… Merci à tout le monde. Je revien­drai plus forte comme d’habitude. »