Si Aryna Sabalenka est incon­tes­ta­ble­ment une grande cham­pionne, ses décla­ra­tions après sa défaite en finale de Roland‐Garros face à Coco Gauff ne vont pour­tant pas dans ce sens.

En effet, la numéro 1 mondiale n’a pas pu s’empêcher de rabaisser la perfor­mance de son adver­saire. Après avoir déclaré qu’Iga Swiatek aurait sans doute gagné cette finale face à l’Américaine, la Biélorusse en a rajouté une couche lors de sa confé­rence de presse d’après match.

« Je n’ai pas bien géré mes émotions. J’ai commencé à faire beau­coup de fautes directes. Honnêtement, elle n’a pas gagné parce qu’elle a joué incroya­ble­ment bien, mais parce que j’ai commis beau­coup trop d’erreurs (…). Par moments, elle frap­pait avec le cadre de sa raquette et la balle restait comme par magie dans le court. C’était comme une blague, honnê­te­ment, comme si quel­qu’un là‐haut était juste en train de rire et me testait en se disant, ‘voyons si tu peux gérer cela’. Et je n’ai pas pu le faire aujourd’hui (samedi). J’espère vrai­ment que la prochaine fois que nous nous affron­te­rons, si les condi­tions sont les mêmes, je jouerai un peu plus intel­li­gem­ment, sans me précipiter. »