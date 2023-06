Prise pour cible pour un jour­na­liste ukrai­nien lors de sa confé­rence de presse ce mercredi après sa victoire au 2e tour de Roland‐Garros, ce qui a donné lieu à un échange assez tendu, Aryna Sabalenka, après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale ce vendredi (6−2, 6–2 face à Rakhimova), a décidé de ne pas se présenter en salle de presse.

Au lieu de cela, elle s’est entre­tenue avec un petit groupe de jour­na­listes, sélec­tionnés par les orga­ni­sa­teurs du tournoi, et la trans­crip­tion a ensuite été diffusée au reste des médias. Voici l’ex­trait où la Biélorusse évoque cette décision.

« Oui, après mon match, j’ai parlé aux médias comme je le fais d’ha­bi­tude. Je sais qu’ils s’at­tendent toujours à des ques­tions qui portent davan­tage sur la poli­tique que sur mon tennis. Cela fait plusieurs mois que je réponds à ces ques­tions lors des tour­nois et que je dis clai­re­ment ce que je pense et ce que je ressens. Ces ques­tions ne me dérangent pas après mes matches. Je sais que je dois répondre aux médias sur des sujets qui ne sont pas liés à mon tennis ou à mes matches, mais mercredi, je ne me suis pas sentie en sécu­rité lors de la confé­rence de presse. Je devrais pouvoir me sentir en sécu­rité lorsque je donne des inter­views aux jour­na­listes après mes matches. Pour ma propre santé mentale et mon bien‐être, j’ai décidé de me retirer de cette situa­tion aujourd’hui, et le tournoi m’a soutenu dans cette déci­sion. Ces quelques jours n’ont pas été faciles, et main­te­nant je me concentre sur le fait de conti­nuer à bien jouer ici à Paris. »