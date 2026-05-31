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Sabalenka explique sa tech­nique pour décom­presser : « Ce soir je vais me faire un chocolat chaud, je peux, il fait 16 degré dans ma chambre »

Par
Laurent Trupiano
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Australian Open - Melbourne - 16�12025

Interrogée sur sa façon de recharge ses batte­ries, la joueuse russe a encore réussi à faire rire son auditoire. 

« Sur le court, j’es­saie de me rafrai­chir avant de mettre simple­ment de la glace sur les jambes et sur le visage, pour faire baisser la tempé­ra­ture. Mais en fait, je ne me sens pas si mal sur le court. J’ai l’im­pres­sion de bouillir sur le court, mais ça va. Hors du court, j’aime bien passer du temps avec mon équipe, mes amis, je vais dîner, parfois je vais faire une prome­nade dehors. J’aime être détendue… Ou je regarde Netflix. Aujourd’hui, j’ai simple­ment envie de faire mes trai­te­ments, et ensuite de regarder un film sur Netflix et de me faire chocolat chaud parce que quand même, il fait 16 degrés dans ma chambre ! »

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 10:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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