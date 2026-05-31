Interrogée sur sa façon de recharge ses batte­ries, la joueuse russe a encore réussi à faire rire son auditoire.

« Sur le court, j’es­saie de me rafrai­chir avant de mettre simple­ment de la glace sur les jambes et sur le visage, pour faire baisser la tempé­ra­ture. Mais en fait, je ne me sens pas si mal sur le court. J’ai l’im­pres­sion de bouillir sur le court, mais ça va. Hors du court, j’aime bien passer du temps avec mon équipe, mes amis, je vais dîner, parfois je vais faire une prome­nade dehors. J’aime être détendue… Ou je regarde Netflix. Aujourd’hui, j’ai simple­ment envie de faire mes trai­te­ments, et ensuite de regarder un film sur Netflix et de me faire chocolat chaud parce que quand même, il fait 16 degrés dans ma chambre ! »