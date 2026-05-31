Interrogée sur sa façon de recharge ses batteries, la joueuse russe a encore réussi à faire rire son auditoire.
« Sur le court, j’essaie de me rafraichir avant de mettre simplement de la glace sur les jambes et sur le visage, pour faire baisser la température. Mais en fait, je ne me sens pas si mal sur le court. J’ai l’impression de bouillir sur le court, mais ça va. Hors du court, j’aime bien passer du temps avec mon équipe, mes amis, je vais dîner, parfois je vais faire une promenade dehors. J’aime être détendue… Ou je regarde Netflix. Aujourd’hui, j’ai simplement envie de faire mes traitements, et ensuite de regarder un film sur Netflix et de me faire chocolat chaud parce que quand même, il fait 16 degrés dans ma chambre ! »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 10:50