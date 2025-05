Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre la Serbe Olga Danilovic au troi­sième tour de Roland‐Garros ce vendredi après‐midi (6−2, 6–3), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s’est exprimée sur le contraste de sa person­na­lité sur le court et en dehors.

« Quand je suis sur le court, je suis une personne complè­te­ment diffé­rente. Je suis très agres­sive. Très concen­trée. Ici, ce n’est pas le moment de plai­santer. Il s’agit de rêves. Je donne tout ce que j’ai sur le court. En dehors du court, il est très impor­tant de s’en­tourer des bonnes personnes et de s’amuser avec son équipe. Je suis vrai­ment recon­nais­sante envers chacun d’entre eux. Nous sommes comme une famille. »

Sabalenka after beating Danilovic at Roland Garros



“When I see you on court you look very focused. Outside the court you look like you enjoy life on tour with your team. You have a great team. How impor­tant is it to enjoy the tour?”



Aryna : “When I’m on court I’m a comple­tely… pic.twitter.com/JNcfXI6PrX