Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale, Aryna Sabalenka a tout simplement sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).
Après avoir déclaré « vouloir arrêter le tennis tout de suite », et exprimé son immense frustration, la numéro 1 mondiale a évoqué les conditions de jeu très difficiles.
« Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé le toit ouvert alors qu’il y avait un vent complètement fou. Mais comment pourrais‐je me plaindre alors que, pendant presque tout le match, tout fonctionnait plutôt bien pour moi ? Puis tout m’a échappé. J’ai eu l’impression que les conditions devenaient folles, mais peut‐être simplement parce que mentalement je n’allais pas bien. Donc, pour moi, cela semblait incontrôlable. Mais je me souviens que, l’année dernière déjà, ils avaient laissé le toit ouvert, et le lendemain (de son quart de finale remporté 7–6, 6–3, dans des conditions venteuses, contre Qinwen Zheng) les conditions étaient similaires, mais pour les hommes (pour le quart de finale entre Jannik Sinner et Alexander Bublik) ils avaient fermé le toit (après le deuxième set) afin de créer, je pense, de meilleures conditions et un meilleur niveau de tennis. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont laissé ouvert. Même quand je menais au score, c’était un tennis très brouillon, moche, et je ne sais pas comment les gens pouvaient rester assis là à me regarder jouer. Puis, à un moment donné, elle a pris l’initiative et elle a joué de manière incroyable dans ces conditions », a déclaré la Biélorusse dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 08:50