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Sabalenka‐Osaka, la déci­sion très attendue du tournoi !

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis 2023, aucun match du tableau féminin n’avait été programmé en session nocturne à Roland‐Garros, un choix qui avait suscité de nombreuses critiques, notam­ment de la part d’Ons Jabeur.

Les orga­ni­sa­teurs dispo­saient d’une occa­sion idéale pour mettre fin à cette série. Ils ont saisi l’op­por­tu­nité en program­mant le choc entre Aryna Sabalenka et Naomi Osaka en dernière rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier lundi. 

Il s’agira seule­ment du cinquième match féminin à béné­fi­cier d’une session de nuit depuis l’instauration de ce format en 2021 (après Serena Williams‐Begu et Swiatek‐Kostyuk en 2021, Cornet‐Ostapenko en 2022 et Sabalenka‐Stephens en 2023)

Un choix qui, sur le papier, appa­raît diffi­ci­le­ment contestable. 

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 13:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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