Depuis 2023, aucun match du tableau féminin n’avait été programmé en session nocturne à Roland‐Garros, un choix qui avait suscité de nombreuses critiques, notamment de la part d’Ons Jabeur.
Les organisateurs disposaient d’une occasion idéale pour mettre fin à cette série. Ils ont saisi l’opportunité en programmant le choc entre Aryna Sabalenka et Naomi Osaka en dernière rotation sur le court Philippe‐Chatrier lundi.
Il s’agira seulement du cinquième match féminin à bénéficier d’une session de nuit depuis l’instauration de ce format en 2021 (après Serena Williams‐Begu et Swiatek‐Kostyuk en 2021, Cornet‐Ostapenko en 2022 et Sabalenka‐Stephens en 2023)
#RolandGarros on Monday. pic.twitter.com/KtcCeeTFre— José Morgado (@josemorgado) May 31, 2026
Un choix qui, sur le papier, apparaît difficilement contestable.
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 13:36