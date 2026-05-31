Depuis 2023, aucun match du tableau féminin n’avait été programmé en session nocturne à Roland‐Garros, un choix qui avait suscité de nombreuses critiques, notam­ment de la part d’Ons Jabeur.

Les orga­ni­sa­teurs dispo­saient d’une occa­sion idéale pour mettre fin à cette série. Ils ont saisi l’op­por­tu­nité en program­mant le choc entre Aryna Sabalenka et Naomi Osaka en dernière rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier lundi.

Il s’agira seule­ment du cinquième match féminin à béné­fi­cier d’une session de nuit depuis l’instauration de ce format en 2021 (après Serena Williams‐Begu et Swiatek‐Kostyuk en 2021, Cornet‐Ostapenko en 2022 et Sabalenka‐Stephens en 2023)

Un choix qui, sur le papier, appa­raît diffi­ci­le­ment contestable.