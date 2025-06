Si les deux meilleures joueuses mondiales se trouvent à 5–5 en head to head, Aryna Sabalenka possède un léger avan­tage psycho­lo­gique dû à sa récente victoire contre Coco Gauff lors de leur dernière rencontre en finale du Masters 1000 de Madrid.

Mais en confé­rence de presse, la Biélorusse semble davan­tage compter sur sa prépa­ra­tion concrète sur terre battue qu’une simple statistique.

« Je dois dire que pour la terre battue, je me suis améliorée sur le plan physique, parce que pour la terre battue, c’est essen­tiel d’être fort physi­que­ment, de pouvoir aller sur chaque balle. J’ai travaillé sur le lift pour la terre battue. Je ne dirais pas que les amor­ties et les coups slicés soient parfaits pour la terre battue, je pense que c’est mieux sur gazon, mais cela semble fonc­tionner sur terre battue. Je me suis améliorée sur le plan physique et j’ai une plus grande diver­sité de coups. Je peux frapper à plat, je peux mettre de l’effet, je peux revenir et défendre. C’est ce qui fonc­tionne le mieux pour moi sur terre battue. »