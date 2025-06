Connue pour son franc‐parler, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et 64e en simple, Rennae Stubbs, n’a pas manqué de réagir aux décla­ra­tions d’Aryna Sabalenka suite à sa défaite en finale de Roland‐Garros contre Coco Gauff.

Il faut dire que la Biélorusse n’a pas vrai­ment fait parler sa classe en décla­rant d’abord qu’Iga Swiatek aurait sans doute battu l’Américaine et que cette dernière n’avait pas joué incroya­ble­ment bien mais que c’est surtout elle qui lui avait donné le match.

Du coup, l’ex‐joueuse austra­lienne lui a dit le reste.

ugh.…the tennis was not that bad. You made a bazil­lion unforced errors because youre playing against the fastest players in the world who is as gutsy as hell and had better compo­sure then u!! but to say it was horrible.….ugh!!!! Damn that was rude. I said what I said.