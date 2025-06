Présente à Berlin, la joueuse biélo­russe a rectifié le tir au sujet de ses propos très polé­mique au sujet de Gauff après la finale perdue à Roland‐Garros.

« Ce n’était tout simple­ment pas profes­sionnel de ma part. J’ai laissé mes émotions prendre le dessus. Je regrette profon­dé­ment ce que j’ai dit à l’époque. Vous savez, on fait tous des erreurs. Je suis juste un être humain qui apprend encore. Je crois qu’on a tous des jours où on perd le contrôle. La diffé­rence, c’est que le monde entier nous regarde. Je reçois beau­coup plus de haine pour ce que j’ai fait après coup que les autres. Mais je tiens aussi à préciser que j’ai écrit à Coco après coup – pas immé­dia­te­ment, mais récem­ment. Je voulais m’ex­cuser et lui faire comprendre qu’elle méri­tait abso­lu­ment de gagner le tournoi et que je la respecte. Je n’ai jamais eu l’in­ten­tion de l’attaquer. »