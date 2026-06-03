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Sabalenka s’écroule, ce Roland‐Garros 2026 est complè­te­ment dingue !

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Ce Roland‐Garros 2026 continue de nous surprendre ! 

Après les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner, Novak Djokovic dans le tableau masculin, et d’Iga Swiatek et Coco Gauff dans le tableau féminin, c’est au tour de la numéro 1 mondiale de tomber en quarts de finale de Roland‐Garros, alors qu’elle était la grande favo­rite de cette fin de tournoi. 

La Biélorusse menait pour­tant 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 dans la deuxième manche avant de tota­le­ment s’écrouler face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale). 

Extrêmement frus­trée et devenue inca­pable de déborder son adver­saire sans partir à la faute, dans des condi­tions lentes et venteuses ce mercredi, Sabalenka a perdu 10 jeux de suite avant de s’in­cliner : 3–6, 7–5, 6–0, en 2h15 de jeu. 

Diana Shnaider, qui n’avait jamais dépassé les huitièmes d’un Majeur, rejoint la surprise du tournoi, la Polonaise Maja Chwalinska (114e mondiale), en demi‐finales. 

Un nouveau séisme à Paris cette année. Il y aura deux nouveaux vain­queurs en Grand Chelem ce week‐end, chez les femmes et chez les hommes. 

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 15:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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