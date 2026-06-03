Ce Roland‐Garros 2026 continue de nous surprendre !
Après les éliminations précoces de Jannik Sinner, Novak Djokovic dans le tableau masculin, et d’Iga Swiatek et Coco Gauff dans le tableau féminin, c’est au tour de la numéro 1 mondiale de tomber en quarts de finale de Roland‐Garros, alors qu’elle était la grande favorite de cette fin de tournoi.
La Biélorusse menait pourtant 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 dans la deuxième manche avant de totalement s’écrouler face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale).
Extrêmement frustrée et devenue incapable de déborder son adversaire sans partir à la faute, dans des conditions lentes et venteuses ce mercredi, Sabalenka a perdu 10 jeux de suite avant de s’incliner : 3–6, 7–5, 6–0, en 2h15 de jeu.
What a comeback 🤯— TNT Sports (@tntsports) June 3, 2026
Diana Shnaider storms back from a set down to defeat world No. 1 Aryna Sabalenka and books her place in her first Grand Slam semi‐final 👏 pic.twitter.com/KXglekCRq4
Diana Shnaider, qui n’avait jamais dépassé les huitièmes d’un Majeur, rejoint la surprise du tournoi, la Polonaise Maja Chwalinska (114e mondiale), en demi‐finales.
Un nouveau séisme à Paris cette année. Il y aura deux nouveaux vainqueurs en Grand Chelem ce week‐end, chez les femmes et chez les hommes.
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 15:43