Ce Roland‐Garros 2026 continue de nous surprendre !

Après les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner, Novak Djokovic dans le tableau masculin, et d’Iga Swiatek et Coco Gauff dans le tableau féminin, c’est au tour de la numéro 1 mondiale de tomber en quarts de finale de Roland‐Garros, alors qu’elle était la grande favo­rite de cette fin de tournoi.

La Biélorusse menait pour­tant 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 dans la deuxième manche avant de tota­le­ment s’écrouler face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale).

Extrêmement frus­trée et devenue inca­pable de déborder son adver­saire sans partir à la faute, dans des condi­tions lentes et venteuses ce mercredi, Sabalenka a perdu 10 jeux de suite avant de s’in­cliner : 3–6, 7–5, 6–0, en 2h15 de jeu.

What a come­back 🤯



Diana Shnaider storms back from a set down to defeat world No. 1 Aryna Sabalenka and books her place in her first Grand Slam semi‐final 👏 pic.twitter.com/KXglekCRq4 — TNT Sports (@tntsports) June 3, 2026

Diana Shnaider, qui n’avait jamais dépassé les huitièmes d’un Majeur, rejoint la surprise du tournoi, la Polonaise Maja Chwalinska (114e mondiale), en demi‐finales.

Un nouveau séisme à Paris cette année. Il y aura deux nouveaux vain­queurs en Grand Chelem ce week‐end, chez les femmes et chez les hommes.