Quelques minutes après avoir mal inter­prété les sifflets du public pari­sien à l’issue de sa victoire face à l’Ukrainienne Marta Kostyuk, Aryna Sabalenka, lors de son passage devant la presse, a fait preuve de beau­coup de classe envers son adver­saire en assu­rant comprendre parfai­te­ment les raisons qui motivent sa déci­sion de ne pas serrer la main des joueuses russes et biélorusses.

« Quand je joue contre une Ukrainienne, c’est toujours diffi­cile. On ne sait jamais à quoi s’at­tendre, comment les gens vont réagir. Vont‐ils me soutenir ou pas, ou peut‐être, au contraire, me huer, et être en faveur de mon adver­saire. Donc, au début, j’avais beau­coup de d’émo­tion. Après, j’ai laissé tout de côté, je me suis concen­trée sur mon tennis et cela s’est amélioré. Concernant Kostuyk, je ne pense pas qu’elle méri­tait d’être huée ? Je comprends qu’elle ne veuille pas me serrer la main. Je comprends que si les Ukrainiennes acceptent de me serrer la main, il y aura des réper­cus­sions du camp ukrai­nien. Je comprends tout cela. Ce n’est pas personnel. C’est tout. Je pense qu’elle ne méri­tait pas de quitter le court de cette manière. »