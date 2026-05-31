En conférence de presse, Aryna Sabalenka s’est exprimée sur l’élimination assez improbable de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros. Et elle a exprimé de la compassion pour l’Italien, qui s’est totalement écroulé après avoir mené 6–3, 6–2, 5–1.
« Je me suis senti mal pour lui. Je soutiens toujours Jannik. Le voir se battre comme ça, c’était vraiment dur à voir. Jusqu’au tout dernier moment, j’espérais qu’il gagne. Je ne pensais pas vraiment à mon programme. Je veux dire, si je commence plus tard, ça ne me dérange pas. Donc j’avais juste peur qu’il ne parvienne pas à conclure le match. C’est triste pour lui, mais je suis presque sûr qu’il va revenir encore plus fort. Je pense qu’il est temps pour lui de récupérer, de se reposer et de se préparer pour la saison sur gazon. Mais c’est triste de le voir partir si tôt. »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 15:29