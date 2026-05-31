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Sabalenka sur l’éli­mi­na­tion de Sinner : « C’était vrai­ment dur à voir. Je me suis sentie mal pour lui »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse, Aryna Sabalenka s’est exprimée sur l’éli­mi­na­tion assez impro­bable de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros. Et elle a exprimé de la compas­sion pour l’Italien, qui s’est tota­le­ment écroulé après avoir mené 6–3, 6–2, 5–1.

« Je me suis sentie mal pour lui. Je soutiens toujours Jannik. Le voir se battre comme ça, c’était vrai­ment dur à voir. Jusqu’au tout dernier moment, j’es­pé­rais qu’il gagne. Je ne pensais pas vrai­ment à mon programme. Je veux dire, si je commence plus tard, ça ne me dérange pas. Donc j’avais juste peur qu’il ne parvienne pas à conclure le match. C’est triste pour lui, mais je suis presque sûr qu’il va revenir encore plus fort. Je pense qu’il est temps pour lui de récu­pérer, de se reposer et de se préparer pour la saison sur gazon. Mais c’est triste de le voir partir si tôt. »

La numéro 1 mondiale affron­tera elle Naomi Osaka (16e mondiale) en huitièmes de finale lundi en session de nuit. 

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 15:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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