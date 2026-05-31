En confé­rence de presse, Aryna Sabalenka s’est exprimée sur l’éli­mi­na­tion assez impro­bable de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros. Et elle a exprimé de la compas­sion pour l’Italien, qui s’est tota­le­ment écroulé après avoir mené 6–3, 6–2, 5–1.

« Je me suis sentie mal pour lui. Je soutiens toujours Jannik. Le voir se battre comme ça, c’était vrai­ment dur à voir. Jusqu’au tout dernier moment, j’es­pé­rais qu’il gagne. Je ne pensais pas vrai­ment à mon programme. Je veux dire, si je commence plus tard, ça ne me dérange pas. Donc j’avais juste peur qu’il ne parvienne pas à conclure le match. C’est triste pour lui, mais je suis presque sûr qu’il va revenir encore plus fort. Je pense qu’il est temps pour lui de récu­pérer, de se reposer et de se préparer pour la saison sur gazon. Mais c’est triste de le voir partir si tôt. »

La numéro 1 mondiale affron­tera elle Naomi Osaka (16e mondiale) en huitièmes de finale lundi en session de nuit.