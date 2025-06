Les célé­bra­tions d’après victoire en Grand Chelem d’Aryna Sabalenka sont désor­mais recon­nues, à tel point que Novak Djokovic les reprend à sa sauce avec humour.

Et comme chaque chose repré­sente une bonne raison de se mettre en compé­ti­tion dans le tennis, la Biélorusse a émis en confé­rence de presse l’idée de réaliser un sondage inter­na­tional, dans le but de définir le meilleur danseur.

Sabalenka on her dance battles with Djokovic, ‘I’m excited to see what he’s gonna come up with next” 😂



“You and Novak on social media have such a great compe­ti­tion with one another. What do you think ? Who’s winning ? Do you think he’ll have extra moti­va­tion against Sinner?”… pic.twitter.com/ptA08djUDL