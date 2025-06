Les décla­ra­tions d’Aryna Sabalenka après sa défaite en finale de Roland‐Garros contre Cori Gauff ont été perçues par de nombreux obser­va­teurs comme un manque de respect pour la jeune améri­caine.

La numéro 1 mondiale a donc décidé de calmer le jeu sur Instagram.

🚨📲 Aryna Sabalenka réagit à propos de sa confé­rence de presse suite à sa défaite contre Coco Gauff en finale de #RolandGarros :



🗣️ « Hier a été une journée diffi­cile. Coco a beau­coup mieux géré les condi­tions que moi et a plei­ne­ment mérité sa victoire. Elle a été la meilleure…

« Hier (samedi) a été une journée diffi­cile. Coco a beau­coup mieux géré les condi­tions que moi et a plei­ne­ment mérité sa victoire. Elle a été la meilleure joueuse, et je veux lui accorder le crédit qu’elle mérite. Vous me connaissez… je suis toujours honnête et humaine dans la façon dont je vis ces moments. J’ai commis plus de 70 fautes directes, donc je ne peux pas faire semblant que c’était une bonne journée pour moi. Mais deux choses peuvent être vraies à la fois… Je n’ai pas joué mon meilleur tennis, et Coco a su élever son niveau avec calme et déter­mi­na­tion. Elle a mérité ce titre. Respect. »