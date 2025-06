Programmée à 11 heures ce mardi face à Zheng en quarts de finale de Roland‐Garros, Aryna Sabalenka n’a visi­ble­ment pas remarqué les nombreux sièges qui se sont libérés sur le court Philippe‐Chatrier à l’heure du déjeuner, soit à peu près au début de la deuxième manche.

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, la numéro 1 mondiale a reconnu qu’elle aurait préféré une horaire plus tardive pour une expo­si­tion plus forte.

« Je n’ai pas telle­ment regardé le public mais j’avais le senti­ment qu’il y avait beau­coup de monde. Mais je suis d’ac­cord, c’était un gros match, cela aurait été plus logique de le programmer plus tard afin que plus de personnes puissent y assister. En même temps, je suis ravie de finir plus tôt, parce que j’ai une demi‐journée de libre devant moi, je peux profiter de la ville et puis j’ai beau­coup de choses à faire égale­ment. Mais je pense effec­ti­ve­ment que ce serait plus logique de le programmer à un créneau plus tardif. »