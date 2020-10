Après son immense victoire en cinq sets sur Dominic Thiem, Diego Schwartzman a reçu de nombreux messages dont celui de l’ancienne championne du tennis argentin : Gabriela Sabatini.

« J’étais sans voix, quel super match de ces 2 grands, merci Diego et Dominic. C’est fou ce que tu as fait, tu es pure. Lutte, cœur et courage, félicitations ! Vamos ! ! ! », a déclaré celle qui a remporté deux Grand Chelem au cours de sa carrière.