Marat Safin était l’invité de We are Tennis pour leur séries d’interviews de légendes. Le Russe, visiblement en forme, a donc envoyé quelques « scuds » dont il a le secret : « Guga n’était pas aussi fort qu’on le disait. », « l’école espagnole est la meilleure du monde », « Santoro est le mec le plus radin que je connaisse, il aurait pu m’inviter vu le nombre de fois qu’il m’a battu et l’argent que je lui ai fait gagner ».

Mais le passage le plus intéressant est celui lié au fait qu’il n’a jamais gagné Roland-Garros alors qu’il en avait vraiment les moyens. « Si je n’ai pas gagné Roland, c’est de ma faute, parce que je suis stupide. Quand j’accède aux demi-finales en 2002, que je joue Ferrero et que je sais qu’en finale je devais affronter Albert Costa, je sais qu’il y a une vraie possibilité pour que je puisse soulever le trophée. Mais dans la première manche face Juan Carlos, il se passe un truc et après j’ai lâché le match sans me battre. »