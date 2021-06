En confé­rence de presse, Maria Sakkari avait du mal à digérer sa défaite contre Barbora Krejčíková (7–5, 4–6, 9–7). La Grecque a perdu un énorme combat qu’elle a failli remporter puisqu’elle a obtenu une balle de match. La tombeuse d’Iga Swiatek regrette la manière dont elle a géré ses émotions. Un peu téta­nisée par l’enjeu, elle n’a pas réussi à rester offen­sive dans les points importants.

« Je dois être franche, j’étais stressée. J’ai commencé à me dire : je suis à un point de la finale. C’est une erreur de débu­tante ! La bonne chose, c’est que si je me redonne la possi­bi­lité d’être dans cette situa­tion, je saurai comment ne pas faire la même erreur. J’étais un peu stressée, un peu plus passive dans mon jeu et je n’ai pas été assez agres­sive. Je n’ai pas joué de manière offen­sive. J’ai été un peu trop défen­sive, en parti­cu­lier sur les points impor­tants. Je n’ai pas réussi à la breaker après 5 partout. Donc, oui, ce sont des émotions humaines. Je pense que je vais en tirer des leçons.»