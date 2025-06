Le niveau de jeu excep­tionnel de la finale de cette édition 2025 de Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner a fait réflé­chir beau­coup d’ob­ser­va­teurs et d’an­cien joueurs en compa­raison avec la fameuse ère du Big 3, incarnée par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et pour certains, comme l’an­cien 11e mondial, Sam Querrey, si Carlitos avait dû se confronter à l’homme aux 14 Roland‐Garros lorsque celui‐ci était à son meilleur niveau, le résultat n’au­rait pas été si évident.

« Si Alcaraz devait affronter Nadal à son apogée sur terre battue et à Roland‐Garros ? Je ne sais pas. Je crois que je préfère Alcaraz à Rafa. Je déteste dire cela. Rafa n’a jamais joué contre quel­qu’un qui frap­pait la balle comme Carlos. Je ne dis pas qu’il l’au­rait battu à chaque dois, mais je dis simple­ment que s’ils jouaient dix fois, Rafa en gagne­rait six. »