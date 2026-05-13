La tension est montée d’un cran entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les organisateurs des tournois du Grand Chelem.
Quelques jours après un communiqué commun des joueurs réclamant une part plus importantes des revenus, notamment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, interrogés à ce sujet en conférence de presse à Rome, n’ont pas écarté la possibilité d’un boycott du Grand Chelem parisien en cas d’échec des négociations.
Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ex‐11e joueur mondial Sam Querrey a estimé qu’un véritable mouvement collectif serait indispensable pour faire bouger les lignes.
« En fin de compte, si les joueurs ne sont pas tous sur la même longueur d’onde, rien ne se passera. Il faut rallier tous les joueurs classés entre la 1re et la 200e place, et ils doivent tous se mettre d’accord pour dire : ‘Nous ne jouerons pas Roland‐Garros, ou n’importe quel autre tournoi’, s’ils veulent réellement provoquer un changement. Ça ne peut pas se limiter aux meilleurs joueurs. »
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 12:08