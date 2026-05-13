La tension est montée d’un cran entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem.

Quelques jours après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, inter­rogés à ce sujet en confé­rence de presse à Rome, n’ont pas écarté la possi­bi­lité d’un boycott du Grand Chelem pari­sien en cas d’échec des négo­cia­tions.

Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ex‐11e joueur mondial Sam Querrey a estimé qu’un véri­table mouve­ment collectif serait indis­pen­sable pour faire bouger les lignes.

« En fin de compte, si les joueurs ne sont pas tous sur la même longueur d’onde, rien ne se passera. Il faut rallier tous les joueurs classés entre la 1re et la 200e place, et ils doivent tous se mettre d’accord pour dire : ‘Nous ne joue­rons pas Roland‐Garros, ou n’importe quel autre tournoi’, s’ils veulent réel­le­ment provo­quer un chan­ge­ment. Ça ne peut pas se limiter aux meilleurs joueurs. »