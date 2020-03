Sam Sumyk est un des « piliers » de notre projet WeLoveTennis, nous l’avons rencontré dès la rédaction du premier numéro du magazine GrandChelem devenu We Love Tennis Magazine. Il est toujours prêt à répondre à nos questions et son expertise ne peut être remise en cause.

Joint ce mercredi, pour réagir à l’ensemble de l’actualité et notamment la nouvelle date de Roland-Garros (du 20 septembre au 4 octobre), voilà ce que nous a envoyé le coach actuel de Anastasia Pavlyuchenkova : « Je suis satisfait de savoir qu’un de nos tournois majeurs ne soit pas annulé. L’opportunité de jouer les quatre tournois du Grand Chelem persiste, même si je suppose que nous ne sommes pas au bout de nos peines et de nos surprises. La communication autour de cette décision est à revoir, car je pense qu’il est préférable de travailler tous ensemble si cela est possible. Mais la priorité absolue reste notre bien-être, restons en bonne santé et on pourra jouer à l’avenir tous les tournois que l’on souhaite. »