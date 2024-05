Convaincu par la pres­ta­tion de Rafael Nadal malgré sa défaite en trois sets face à Alexander Zverev au premier tour de Roland‐Garros, Fabrice Santoro a déjà anti­cipé certaines réac­tions en expli­quant que l’Espagnol avait fait le bon choix en s’ali­gnant sur le tournoi pari­sien malgré une prépa­ra­tion loin d’être idéale.

« J’entend déjà des gens qui vont proba­ble­ment dire dans les heures ou les jours à venir : ‘Est‐ce qu’il a joué le tournoi de trop ?’ Et bien moi je dis non et j’in­siste là‐dessus : ce n’était pas le tournoi de trop ! Il l’a préparé du mieux possible, il a joué son match et il a malheu­reu­se­ment affronté le pire adver­saire possible au premier tour. »