Victime d’une perte de concen­tra­tion ce vendredi soir lors de son match du troi­sième tour face à Damir Dzumhur alors qu’il menait tran­quille­ment 6–1, 6–3, 3–2, Carlos Alcaraz, qui s’est fina­le­ment imposé en quatre manches, a parfois du mal à faire preuve d’une rigueur totale tout au long d’un match, notam­ment lors­qu’il semble large­ment au‐dessus de son adversaire.

Un petit défaut souligné par Fabrice Santoro, consul­tant pour Prime Video, si on compare l’Espagnol aux trois meilleurs joueurs de tous les temps.

😍 Fabrice Santoro : « Carlos Alcaraz est un pur génie du tennis.«



« Carlos Alcaraz est un pur génie du tennis. Il a tout compris dès son plus jeune âge et surtout il a pris le meilleur de Federer, Nadal et Djokovic j’ai l’im­pres­sion que c’est un mix des trois, hormis la rigueur et peut‐être le sérieux sur 12 mois. Là où les trois étaient extra­or­di­naires, lui, parfois, décroche un peu. C’est un garçon, un jeune homme qui aime bien rentrer à la maison avec ses frères et que sa mère lui prépare des bons plats. Il ne peut pas être concentré à faire de la rela­tion public et des trucs pour les spon­sors, les fans tout au long de l’année. Donc c’est un petit peu la seule partie diffi­cile de ce joueur, qui est un jeune homme normal et qui devient très anormal lors­qu’il attrape une raquette. »