Sur le plateau de Prime Video, Fabrice Santoro a tenté d’ex­pli­quer la poten­tielle baisse de moti­va­tion de Novak Djokovic, confirmée par un membre de l’équipe du numéro 1 mondial à Marion Bartoli.

« Novak a toujours eu un lièvre. Il avait eu Roger, il a eu Rafa. Il a toujours pour­suivi quelqu’un. Aujourd’hui, il est où le lièvre ? Je ne le vois pas. Il n’a plus vrai­ment de gars après qui il court parce qu’il a battu tous les records : les Grands Chelems remportés, les semaines passées en tant que numéro 1, les Masters 1000, les face‐à‐face avec Federer, avec Nadal et avec Jo (Tsonga) égale­ment ! (rires). Le lièvre n’est plus là alors peut‐être qu’il y a une baisse de moti­va­tion, ou pas. En tout cas, il va nous donner les réponses dans les prochaines semaines. Il y a un bloc de trois mois et demi qui va être crucial pour lui. »