Toute la famille Nadal avait fait le dépla­ce­ment à Paris pour assister au probable dernier match du cham­pion à Roland‐Garros. Après sa défaite contre Alexander Zverev au premier tour lundi, Rafa a ainsi pu vite retrouvé son fils avec qui il a été aperçu en train de jouer dans les couloirs du stade.

Fabrice Santoro a commenté ces belles images captées par Prime Video.

🥺 Ces images entre Rafa Nadal et son fils ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/X0DbCZ8Bbr — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 27, 2024

« On a tous pleuré aujourd’hui, tout simple­ment. En regar­dant Nadal avec son fils dans les bras, je me demande lequel des deux a le plus de chance de gagner un 15e titre ici. Puisque son fils jouera certai­ne­ment au tennis. Il va grandir dans l’aca­démie à Majorque. Est‐ce que Rafa sera de retour à Roland‐Garros l’année prochaine ? Franchement, on ne le sait pas et il ne le sait pas. »