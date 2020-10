Fabrice Santoro était un fin tacticien. Tout le monde sait qu’il avait des fiches sur tous les joueurs qu’il actualisait en permanence. Interrogé par l’Equipe ce jour, il a donc choisi de « soutenir » le numéro 1 mondial en expliquant à juste titre que son jeu offrait plus de possibilités. Il a même insisté sur un coup bien précis qui est une arme fatale face à Rafael Nadal, le coup droit court-croisé : « Là où il a le plus progressé selon moi, c’est en coup droit court-croisé. Une arme importante contre Nadal. Il est capable d’excentrer Rafa, le sortir loin côté revers. C’est un coup qui demande un gros effort physique pour le gaucher espagnol. Quand il est loin côté revers, il a du mal à trouver de la hauteur et de la longueur, il doit faire un gros effort avec un appui fort qui le sollicite énormément »