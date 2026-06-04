Légèrement favo­rite de la demi‐finale de Roland‐Garros qui l’op­po­sait ce jeudi à Mirra Andreeva, de par notam­ment ses deux récentes victoires face à la Russe, Marta Kostyuk a tota­le­ment loupé son match.

Sèchement battue 6–1, 6–3 en 1h15, l’Ukrainienne a certai­ne­ment ressenti les effets de la défaite de l’im­mense favo­rite du tournoi et numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. C’est en tout cas l’avis de Fabrice Santoro, consul­tant pour Prime Video.

« Il est vrai que l’on atten­dait une autre pres­ta­tion de la part de Marta Kostyuk mais je pense, et j’in­siste là‐dessus, la défaite de Sabalenka a changé beau­coup de chose dans la tête de l’Ukrainienne. Elle s’est dit : ‘Désormais, je suis favo­rite, je n’ai jamais perdu face à Andreeva et si je venais à gagner cette demi‐finale, je serais favo­rite de la finale, d’au­tant que je n’ai pas perdu sur terre battue cette année’. Quelque part, elle s’est dit : ‘Je n’ai plus le droit de perdre’. Tous ces para­mètres réunis l’ont complè­te­ment téta­nisée. C’est regrettable. »