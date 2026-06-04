Légèrement favorite de la demi‐finale de Roland‐Garros qui l’opposait ce jeudi à Mirra Andreeva, de par notamment ses deux récentes victoires face à la Russe, Marta Kostyuk a totalement loupé son match.
Sèchement battue 6–1, 6–3 en 1h15, l’Ukrainienne a certainement ressenti les effets de la défaite de l’immense favorite du tournoi et numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. C’est en tout cas l’avis de Fabrice Santoro, consultant pour Prime Video.
« Il est vrai que l’on attendait une autre prestation de la part de Marta Kostyuk mais je pense, et j’insiste là‐dessus, la défaite de Sabalenka a changé beaucoup de chose dans la tête de l’Ukrainienne. Elle s’est dit : ‘Désormais, je suis favorite, je n’ai jamais perdu face à Andreeva et si je venais à gagner cette demi‐finale, je serais favorite de la finale, d’autant que je n’ai pas perdu sur terre battue cette année’. Quelque part, elle s’est dit : ‘Je n’ai plus le droit de perdre’. Tous ces paramètres réunis l’ont complètement tétanisée. C’est regrettable. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 16:55