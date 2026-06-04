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Santoro sur Kostyuk, balayée par Andreeva en demi‐finales : « J’insiste là‐dessus, la défaite de Sabalenka a changé beau­coup de chose dans la tête de l’Ukrainienne. Quelque part, elle s’est dit : ‘Je n’ai plus le droit de perdre’ »

Par
Thomas S
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Légèrement favo­rite de la demi‐finale de Roland‐Garros qui l’op­po­sait ce jeudi à Mirra Andreeva, de par notam­ment ses deux récentes victoires face à la Russe, Marta Kostyuk a tota­le­ment loupé son match.

Sèchement battue 6–1, 6–3 en 1h15, l’Ukrainienne a certai­ne­ment ressenti les effets de la défaite de l’im­mense favo­rite du tournoi et numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. C’est en tout cas l’avis de Fabrice Santoro, consul­tant pour Prime Video.

« Il est vrai que l’on atten­dait une autre pres­ta­tion de la part de Marta Kostyuk mais je pense, et j’in­siste là‐dessus, la défaite de Sabalenka a changé beau­coup de chose dans la tête de l’Ukrainienne. Elle s’est dit : ‘Désormais, je suis favo­rite, je n’ai jamais perdu face à Andreeva et si je venais à gagner cette demi‐finale, je serais favo­rite de la finale, d’au­tant que je n’ai pas perdu sur terre battue cette année’. Quelque part, elle s’est dit : ‘Je n’ai plus le droit de perdre’. Tous ces para­mètres réunis l’ont complè­te­ment téta­nisée. C’est regrettable. »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 16:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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