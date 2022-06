Très en forme durant la quin­zaine sur Prime Video, Fabrice Santoro a lancé un tacle au tennis fran­çais avant le quart de finale de mercredi en night session à Roland‐Garros, qui oppo­sait deux joueurs issus de pays scan­di­naves, pas vrai­ment réputés pour sortir des prodiges de la petite balle jaune.

« C’est surpre­nant de voir à quel point le haut niveau va vite. Aujourd’hui, on se régale à Roland‐Garros avec le match de Felix Auger‐Aliassime, on voit un cana­dien qui nous épate. On assiste aussi à un combat entre un Danois (Holger Rune) et un Norvégien (Casper Ruud) alors qu’on aurait jamais imaginé ça il y a quelques années. A l’époque, le tennis scan­di­nave se limi­tait aux joueurs suédois. Le tennis de haut niveau va très vite et il serait temps que les Français se fassent respecter à nouveau. » Ça, c’est dit !